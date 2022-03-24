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    У Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi

    У Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi
    фото з відкритих джерел

    Оформлення заявки для підключення доступне в застосунку Київ Цифровий

    Станом на 24 березня у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi. Про це у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

    Він уточнив, що це майже 70% від отриманих заявок. І додав: оформлення заявки для підключення доступне в застосунку Київ Цифровий та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/

    До мапи столичних укриттів з Wi-Fi можна перейти за гіперпосиланням.

    Скріншот

    Скріншот

    Нагадаємо, що на початку березня Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для об’єктів критичної інфраструктури.

    Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi