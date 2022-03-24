У Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi
Оформлення заявки для підключення доступне в застосунку Київ Цифровий
Станом на 24 березня у Києві 650 укриттів підключено до Wi-Fi. Про це у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.
Він уточнив, що це майже 70% від отриманих заявок. І додав: оформлення заявки для підключення доступне в застосунку Київ Цифровий та на офіційній платформі https://wifi.kyivcity.gov.ua/
До мапи столичних укриттів з Wi-Fi можна перейти за гіперпосиланням.
Нагадаємо, що на початку березня Київ отримав 12 пристроїв глобальної супутникової системи Starlink для об’єктів критичної інфраструктури.
Як відомо, в Україні триває 29-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.