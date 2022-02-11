ЗНО – за власним бажанням. Парламентарі підготували учням приємний сюрприз

Метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання на коронавірусну хворобу під час оцінювання результатів навчання учнів

Група народних депутатів (всього 38 осіб) пропонує звільнити від проходження державної підсумкової атестації (ДПА) учнів, котрі завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на законопроєкт, який 9 лютого було зареєстровано у Раді.

Автори законопроєкту пояснили, що через складну прогнозованість епідемічної ситуації, пов’язану з поширенням коронавірусної хвороби Covid-19, частина здобувачів повної загальної середньої освіти навчалася дистанційно.

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Таким чином, випускники навчальних закладів за власним бажанням обиратимуть вид зрізу результатів навчання: або річне оцінювання, або державну підсумкову атестацію, або зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Ці нововведення, на думку парламентарів, повинні мінімізувати ризики захворювання на коронавірусну хворобу під час оцінювання результатів навчання учнів.

Як повідомляв «Главком», петиція до президента про відміну цього року обов'язкової Державної підсумкової атестації для учнів 4, 9 та 11 класів набрала обов'язкові для розгляду 25 тисяч підписів. Відповідна петиція №22/133870-еп зареєстрована 31 січня, автор – Петро Олександрович Пацалюк.

У попередні роки іспит уже скасовували через Covid-19. Тепер українці також вимагають, щоб і цього року ДПА скасували.

Тепер у Володимира Зеленського є 30 днів на розгляд петиції та відповідь на неї. Зазначимо, що таке рішення може ухвалити тільки Верховна Рада.