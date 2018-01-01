Зона АТО: за день – жодного обстрілу

Від початку доби і до 18:00 окупанти не порушували режим тиші

Від початку доби вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі у повній мірі зберігається режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. «Станом на 18:00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано», - інформують у штабі. [READ_MORE] Зазначається,



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Від початку доби і до 18:00 окупанти не порушували режим тиші

Від початку доби вздовж усієї лінії зіткнення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі у повній мірі зберігається режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Станом на 18:00 жодного обстрілу у бік позицій Збройних сил України не було зафіксовано», - інформують у штабі.

Зазначається, що підрозділи сил АТО забезпечують виконання заходів щодо підтримання перемир’я по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Як повідомлялося, 22 січня в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий.

Минулої доби російсько-окупаційні війська на Донбасі шість разів порушили режим тиші.