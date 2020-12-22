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    Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова

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    <span>Ексголова Харківщини Євген Кушнарьов помер у 2007 році внаслідок отриманого поранення на полюванні</span> - Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова
    Ексголова Харківщини Євген Кушнарьов помер у 2007 році внаслідок отриманого поранення на полюванні
    Фото: Суспільне

    Могила Кернеса буде розташована на центральній алеї Другого міського кладовища у Харкові

    На Другому міському кладовищі, де поховані відомі харків'яни, підготували місце для поховання Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Про це повідомляє Суспільне.

    Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

    16 січня 2007 під час повернення з полювання Євген Кушнарьов зазнав вогнепального поранення черевної порожнини, яке стало для нього смертельним. Помер 17 січня у районній лікарні міста Ізюм Харківської області. За непідтвердженими даними, смертельне поранення Кушнарьову завдав один з його друзів — заступник директора харківського заводу «Точприбор» Дмитро Завальний. За однією із версій до вбивства Кушнарьова міг бути причетний Віктор Янукович.

    Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.

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    Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова
    Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова
    Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова

    Початок поховання Геннадія Кернеса на Другому кладовищі планується о 13:30 23 грудня. Громадянська панахида проходитиме в Оперному театрі, з 9:00 до 13:00.

    Церемонію прощання з Кернесом охоронятимуть близько пів тисячі правоохоронців. Напередодні ввечері до Харкова прибув літак з тілом Кернеса.

    Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. 

    Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

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    Теги: Харків Геннадій Кернес мер цвинтар поховання
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