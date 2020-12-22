Кернеса поховають напроти ексголови Харківщини Кушнарьова
Могила Кернеса буде розташована на центральній алеї Другого міського кладовища у Харкові
На Другому міському кладовищі, де поховані відомі харків'яни, підготували місце для поховання Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Про це повідомляє Суспільне.
Могила розташована на центральній алеї кладовища, поруч з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.
Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Геннадія Кернеса. Датою його смерті на табличці вказано 16 грудня.
Початок поховання Геннадія Кернеса на Другому кладовищі планується о 13:30 23 грудня. Громадянська панахида проходитиме в Оперному театрі, з 9:00 до 13:00.
Церемонію прощання з Кернесом охоронятимуть близько пів тисячі правоохоронців. Напередодні ввечері до Харкова прибув літак з тілом Кернеса.
Нагадаємо, обраний втретє мер Харкова Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.
Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.