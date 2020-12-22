Церемонію прощання з Кернесом охоронятимуть близько пів тисячі правоохоронців

Громадський порядок будуть охороняти поліцейські та бійці Нацгвардії

Під час похорону мера Харкова Геннадія Кернеса біля Харківського театру опери та балету чергуватимуть поліцейські та нацгвардійці.

Про це «Суспільному» повідомила прессекретар обласної поліції Оксана Калмикова.

За її словами, правоохоронців також залучать до охорони порядку на кладовищі.

Калмикова додала, що громадський порядок біля Оперного театру будуть охороняти 284 поліцейських та 150 бійців Нацгвардії. На кладовищі будуть до 130 поліцейських.

Зазначимо, у понеділок, 21 грудня, до Харкова прибув літак з тілом Геннадія Кернеса.

Відомо, що Геннадія Кернеса поховають 23 грудня. У цей день у місті оголошено день жалоби.

Судячи з планів мерії, похорон буде досить помпезним. Спочатку Кернеса відспівають у соборі, а далі кілька годин прощатимуться у оперному театрі. На увесь цей час частково перекриють центральну вулицю Сумську. А поховають Кернеса на почесній алеї другого кладовища у середмісті.

Харківська мерія вже обговорює, як увічнити пам’ять їхнього шефа. Кернесу не лише хочуть встановити пам’ятник, а ще його іменем назвати одну з харківських вулиць і навіть станцію метро.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом.