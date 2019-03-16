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    Зросла кількість жертв терактів у Новій Зеландії

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    Зросла кількість жертв терактів у Новій Зеландії

    У новозеландському Крайчестерчі помер громадянин Саудівської Аравії

    Кількість жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч у Новій Зеландії  сягнула 50 осіб.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Ібрахім аль-Асаф, передає  агентство SPA.

    У результаті стрілянини також постраждали 48 людей.

    Уточнюється, що в лікарні помер підданий Саудівської Аравії.

    "Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п'ятницю ввечері", - повідомив саудівський глава МЗС.

    Нагадаємо, поліція Нової Зеландії висунула звинувачення першому підозрюваному у теракті в Новій Зеландії.

    Так, за даними поліції, одним зі стрілків був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував у мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

    МЗС міністр поліція
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