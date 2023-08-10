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ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
ЗСУ ведуть наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 серпня

Триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 серпня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Семенівка, Бучки, Ясна Поляна Чернігівської області; Зноб-Новгородське, Бунякине, Волфине, Степок, Велика Писарівка Сумської області та Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Плещіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Темирівка, Червоне, Білогір'я, Щербаки, Степове, Новоолександрівка Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційого удару в районі Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Михайлівка, Червоний Маяк, Ольгівка, Придніпровське, Берегове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон; Куцуруб, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала десять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один по - зенітно-ракетному комплексу та ще один - по логістичному хабу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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