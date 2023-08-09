ЗСУ вразили пункт управління росіян у Новій Каховці (відео)
Зранку українські військові потужно знищили командний пункт управління росіян на Херсонщині
Сили оборони України уразили пункт управління російської армії у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області. Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
«Близько 10:00 Збройні сили України уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Збройні сили України нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.
У Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області та закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації.
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