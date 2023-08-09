Генштаб прокоментував інформацію про рейд ЗСУ на лівобережжя Херсонщини

Генштаб закликає довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Генштабі не підтверджують інформацію щодо рейду та прориву оборони Збройними силами України на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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«Збройні сили й Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми просимо і звертаємося до всіх вже вкотре довіряти тільки офіційним джерелам», – наголосила Маляр.

Нагадаємо, що Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Збройні сили України нібито здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі не було ясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері.

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Нагадаємо, що триває 532-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень на фронті. Минулої доби ворог завдав чотири ракетні та 53 авіаційні удари, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.