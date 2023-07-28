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ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
За добу сталося понад 30 бойових зіткнень
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 28 липня

Триває 520-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими Силами оборони. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 28 липня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань і пошкоджень зазнала портова інфраструктура на півдні України та житлові будинки.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Нововасилівка, Стара Гута, Іскрисківщина, Волфине, Біловоди, Покровка Сумської області та Гур'їв Козачок, Уди, Бочкове, Мала Вовча, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ізюмського Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка та Новоосинове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та завдав авіаційного удару біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Торське, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівки, Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Роздолівка, Міньківка, Предтечине, Торецьк, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Курахівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії Сили оборони звільнили населений пункт Старомайорське Донецької області.

В районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення. Обстріляв населені пункти Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційного удару в районі Новоберислава Херсонської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новодарівка, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Михайлівка, Зміївка, Одрадокам’янка, Львове, Токарівка, Антонівка та Розлив Херсонської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, один - по зенітно-ракетних комплексах та один - по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено вісім ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та п’ять розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, район зосередження особового складу, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, склад пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Кого РФ кидає у бій

Російські окупаційні війська продовжують кидати у бій щойно мобілізованих військовослужбовців без попередньої бойової підготовки. Так, у населеному пункті Рогове Луганської області до тренувального табору одного з підрозділів російських окупаційних військ з території РФ прибуло близько 110 мобілізованих військовослужбовців. Коли їм було видано екіпірування та зброю, російське командування поінформувало новоприбулий особовий склад, що їх включать до складу штурмових підрозділів та вже найближчим часом відправлять до району виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ

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