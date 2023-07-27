Контрнаступ: ЗСУ виборюють позиції біля Бахмута

Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь, проте ЗСУ відбивають атаки

ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута. На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти намагаються атакувати позиції наших військ. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. За словами Маляр, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута захисники успішно відбивають атаки росіян.

«На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу», – повідомила Ганна Маляр.

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