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Контрнаступ: ЗСУ виборюють позиції біля Бахмута

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Контрнаступ: ЗСУ виборюють позиції біля Бахмута
ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь, проте ЗСУ відбивають атаки

ЗСУ поступово рухаються вперед біля Бахмута. На Куп'янському та Лиманському напрямках російські окупанти намагаються атакувати позиції наших військ. Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

На Бахмутському напрямку на півдні від Бахмута ЗСУ поступово рухаються вперед. Бої тривають в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки. За словами Маляр, бої носять доволі жорсткий характер. Російські загарбники ведуть інтенсивний вогонь. На півночі від Бахмута захисники успішно відбивають атаки росіян.

«На Куп‘янському напрямку противник атакує, намагається вибити нас з пануючих висот. За сьогодні наші оборонці відбили декілька штурмів без втрати позицій. На Лиманському напрямку в районі за сьогодні так само відбито декілька атак ворога в районі Серебрянського лісу», – повідомила Ганна Маляр. 

Нагадаємо, Пентагон заявив, що Україна має низку «доступних варіантів» проведення контрнаступу. Ллойд Остін не став коментувати хід контрнаступу чи конкретні деталі поля бою, але сказав, що Україна «зберігає особовий склад та техніку», навіть коли її сили прокладають собі шлях через мінні поля та інші перешкоди.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Теги: війна Бахмут контрнаступ

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