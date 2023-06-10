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ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ відбили понад 30 атак і завдали окупантам значних втрат під Мар’їнкою – Генштаб
Артилеристи уразили шість районів зосередження живої сили ворога
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 червня

Триває 472-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Вночі Росія завдала чергового удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 34 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 10 червня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав вісім ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено лікарню у місті Гуляйполе, приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області, пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області та інша цивільна інфраструктура в Одеській області.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угруповання прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Леонівка, Грем’яч, Бояро-Лежачі, Соснівка Чернігівської області; Хлібороб, Сорокине, Іскрисківщина, Нескучне, Волфине, Павлівське, Юнаківка, Миропілля, Мезенівка, Славгород та Велика Писарівка Сумської області, а також понад 20 населених пунктів на Харківщині. Серед них Басове, Ветеринарне, Висока Яруга, Ізбицьке, Верхня Писарівка, Дмитрівка, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів по Котлярівці Харківської області та Стельмахівці на Луганщині. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Веселого. Завдав авіаударів по населених пунктах Невське Луганської області та Ямполівка, Дронівка, Сіверськ, Спірне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Богданівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Курдюмівка, Біла Гора і Торецьк. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Званівка, Никифорівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Калинівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалі спроби наступу неподалік Сєверного. Завдав авіаційних ударів в районі Василівки, Первомайського та Невельського Донецької області. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новодонецьке, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське і Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник зазнав втрат. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів Георгіївка, Мар’їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Великої Новосілки та Благодатного. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Шахтарське, Новоукраїнка, Золота Нива та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Времівки, Новосілки, Новополя Донецької області та Ольгівського, Гуляйполя і Степового на Запоріжжі. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них - Времівка, Вільне Поле Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Малі Щербаки, Кам'янське та Жереб’янки Запорізької області; Марганець, Нікополь Дніпропетровської області; Тягинка Херсонської області та місто Херсон.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та два - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади боєприпасів та п’ять артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.

Злочини окупантів на затопленій території окупованої Херсонщини

У населених пунктах тимчасово захопленої частини Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами. Також окупанти силоміць виганяють із власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.

Теги: війна окупанти росія ЗСУ Україна

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