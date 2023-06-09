ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську (відео)

Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту

Удари було завдано по базі відпочинку, в якій перебували росіяни

Сьогодні вдень, 9 червня, Збройні сили України завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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«Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області», – написав Федоров.

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Також у мережі опублікували відео, на якому видно дим над передбачуваними місцями «прильотів». На одному з опублікованих роликів чути вибухи.

Зазначається, що удари завдавалися по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

Триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.