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ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по позиціях окупантів у Генічеську (відео)
Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту
фото скріншот відео

Удари було завдано по базі відпочинку, в якій перебували росіяни

Сьогодні вдень, 9 червня, Збройні сили України завдали нищівного удару по позиціях російських військ на Арабатській стрілці в районі тимчасово окупованого Генічеська Херсонської області. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

«Окупантам Азовського узбережжя не до відпочинку. Сезон літньої бавовни дістався до поки що окупованого Генічеська Херсонської області», – написав Федоров.

Також у мережі опублікували відео, на якому видно дим над передбачуваними місцями «прильотів». На одному з опублікованих роликів чути вибухи.

Зазначається, що удари завдавалися по базі відпочинку, в якій розміщувалися росіяни. Варто відзначити, що Генічеськ розташований за 130 км від лінії фронту.

Триває 471-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Цієї ночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту відбулось 43 бойових зіткнення.

Теги: росія ЗСУ Херсонщина Іван Федоров росіяни

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