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ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Українські війська посилили наземні штурми і продовжували атакувати російські позиції
фото з відкритих джерел

Збройні сили України ведуть активні бойові дії в районі Бахмута

Українські військові розвивають контрнаступ на чотирьох основних напрямках, де досягають суттєвих успіхів. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські наземні атаки поблизу Білогорівки та Веселого. 

Російський блогер заявив, що обмежені бойові дії поблизу Білогорівки тривають, і стверджував, що 123-я мотострілецька бригада «ЛНР» незначно просунулася в цьому районі. 

Речник українського Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий заявив, що російські сили чекають українських атак на Луганському напрямку, але не знають де саме ЗСУ наступатимуть.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська ведуть активні дії в районі Бахмута. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що операції українських сил на Бахмутському напрямку тривають, а в Бахмуті російські війська обороняються.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що 9 червня російські та українські війська провели 15 боїв поблизу Бахмута. 

Повідомляється, що українські сили проводили штурмові операції поблизу Дубово-Василівки. У Генштабі України заявили, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу: Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського, Білої Гори та Ступочків.

У Генштабі України зазначили, що російські війська вели безрезультатні наступальні дії поблизу Опитного, Північного та Невельського. Українські сили відбили російські атаки поблизу Мар’їнки. Чеченський загін «Ахмат» діє, грабує та знімає сценічні бойові відео в південно-західній частині міста Донецька.

Українські сили, 9 червня, продовжували обмежені наземні атаки на адміністративному кордоні між Донецькою та Запорізькою областями та досягли незначних успіхів. 

Російські джерела стверджували, що в ніч з 8 на 9 червня українські війська посилили наземні штурми на південь і південний схід від Оріхова і продовжували атакувати російські позиції протягом дня. Російські блогери стверджували, що українські сили прорвали перші лінії оборони російських військ у цьому районі.

Українські війська продовжували завдавати ударів по тилових позиціях Росії на півдні України 8 і 9 червня. 

Опубліковані 9 червня геолокаційні кадри показують наслідки українського удару по російському військовому штабу на Арабатській косі на південь від Генічеська Херсонської області. Російські джерела стверджували, що українські війська завдали удару ракетами Storm Shadow.

ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW фото 1
ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW фото 2
Теги: Генштаб військові блогер контрнаступ

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