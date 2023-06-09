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Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
Путін заявив, що РФ не вистачає сучасних озброєнь
фото з відкритих джерел

Російський диктатор визнав, що ЗСУ зберігають військовий потенціал

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські сили пішли у контрнаступ. Про це пише «Интерфакс».

«Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався, і про це свідчить використання стратегічних резервів української армії», – заявив президент РФ.

Диктатор визнав, що ЗСУ зберігають військовий потенціал. «Що стосується того, захлинувся наступ чи ні, у всякому разі, можна констатувати, що всі спроби контрнаступу провалилися, але наступальний потенціал військ київського режиму ще зберігається», – додав він.

Водночас диктатор Водночас Путін заявив, що у РФ не вистачає сучасних озброєнь. «Так, у нас ще цих сучасних озброєнь не вистачає, але промисловість, оборонна промисловість, оборонно-промисловий комплекс країни розвивається швидко, і я впевнений, всі завдання, що стоять перед «оборонкою», будуть безумовно вирішені», – підсумував він.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України спростував повідомлення західної преси про початок повномасштабного контрнаступу українських сил.

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Теги: путін промисловість президент диктатор наступ контрнаступ

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