Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
Російський диктатор визнав, що ЗСУ зберігають військовий потенціал
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські сили пішли у контрнаступ. Про це пише «Интерфакс».
«Можна абсолютно точно констатувати, що цей наступ почався, і про це свідчить використання стратегічних резервів української армії», – заявив президент РФ.
Диктатор визнав, що ЗСУ зберігають військовий потенціал. «Що стосується того, захлинувся наступ чи ні, у всякому разі, можна констатувати, що всі спроби контрнаступу провалилися, але наступальний потенціал військ київського режиму ще зберігається», – додав він.
Водночас диктатор Водночас Путін заявив, що у РФ не вистачає сучасних озброєнь. «Так, у нас ще цих сучасних озброєнь не вистачає, але промисловість, оборонна промисловість, оборонно-промисловий комплекс країни розвивається швидко, і я впевнений, всі завдання, що стоять перед «оборонкою», будуть безумовно вирішені», – підсумував він.
Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України спростував повідомлення західної преси про початок повномасштабного контрнаступу українських сил.
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