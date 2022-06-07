ЗСУ завдали авіа та гелікоптерних ударів по позиціях ворога на півдні

У Чорному морі напоготові два надводних та один підводний носій крилатих ракет окупантів

На Херсонщині та Миколаївщині знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки

На лінії зіткнення південного фронту обстановка залишається напруженою. Продовжуючи підступні важкоартилерійські обстріли Миколаєва 203 мм калібром, рашисти гатять по житлових кварталах, вбивають містян, руйнують цивільні будівлі, нищать автівки. Про це інформує оперативне командування «Південь».

Тим часом ворог відчув на собі два гелікоптерних удари по скупченню його сил та позиціях на Херсонщині, а також два авіаційних удари парами літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще шість одиниць броньованої техніки, два автомобілі і гаубиця.

Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові два надводних та один підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій один великий десантний корабель.

Але це не знижує ступень загрози ані ракетних ударів і з моря, і з суходолу, і з повітря, а також зберігає вірогідність десантної операції.

Нагадаємо, Арестович повідомив, на яке місто націлилися окупанти: наступають із трьох напрямків.

Також окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили.

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