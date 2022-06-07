Стало відомо, коли Греція передасть зброю для ЗСУ

Україна отримає десятки БМП, але не так швидко, як хотілося б

Греція відправить Україні анонсовані БМП в кількості приблизно 100 одиниць та інше озброєння тільки після отримання заміни від Німеччини. Про це повідомив під час виступу офіційний представник уряду Греції Янніс Ойконому.

«Греція передасть Україні приблизно 100 БМП із запасів Національної народної армії колишньої НДР тільки в тому випадку, якщо обіцяні німецькі БМП дійсно надійдуть до Греції. Це пов'язано з тим, що Греція хоче володіти достатніми засобами для захисту островів в Егейському морі, на які може претендувати Туреччина», – заявив Ойконому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Греція відправить в Україну радянське озброєння.

Берлін передасть Греції бронетранспортери, щоб Афіни могли відправити в Україну стару техніку.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц не повідомив про те, які саме бойові машини піхоти передадуть Греції та яке обладнання Афіни направлять Києву.

«Міністерства оборони опрацюють деталі та швидко реалізують цю угоду», – переконував Шольц.

Читайте також: