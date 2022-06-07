Білий дім помітив «незначні успіхи» РФ і дав важливу обіцянку Україні

Вашингтон підкреслює, що надає озброєння виключно для захисту свою території

США забезпечать швидке постачання зброї

Влада США продовжить поставляти військову допомогу Києву на тлі «незначних успіхів» Росії. Білий дім робить все можливе, щоб нова зброя якнайшвидше прибула в Україну. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

«Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію», – сказала Жан-П'єр.

У Білому домі підкреслили, що США «мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили».

Нагадаємо, США лідирують у рейтингу країн, які постачають найбільше зброї Україні.

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