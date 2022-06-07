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    Політика

    Білий дім помітив «незначні успіхи» РФ і дав важливу обіцянку Україні

    Вашингтон підкреслює, що надає озброєння виключно для захисту свою території - Білий дім помітив «незначні успіхи» РФ і дав важливу обіцянку Україні
    Вашингтон підкреслює, що надає озброєння виключно для захисту свою території
    фото з відкритих джерел

    США забезпечать швидке постачання зброї

    Влада США продовжить поставляти військову допомогу Києву на тлі «незначних успіхів» Росії. Білий дім робить все можливе, щоб нова зброя якнайшвидше прибула в Україну. Про це повідомила прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.

    Вона зазначила, що влада США надає Україні озброєння виключно для того, щоб допомогти їй захистити свою територію.

    «Росія продовжує домагатися незначних успіхів і обмеженого прогресу в певних районах України. Саме тому ми продовжуємо якнайшвидше здійснювати постачання озброєнь і техніки. Українці борються за свою демократію», – сказала Жан-П'єр.

    У Білому домі підкреслили, що США «мають намір робити все можливе, щоб українці були в сильному становищі і могли захищати себе. Щоб, якщо у них буде можливість вести переговори, вони могли робити це з позиції сили».

    Нагадаємо, США лідирують у рейтингу країн, які постачають найбільше зброї Україні.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна українці Україна Вашингтон озброєння влада окупація #stoprussia
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    Білий дім помітив «незначні успіхи» РФ і дав важливу обіцянку Україні