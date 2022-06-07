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    Події в Україні

    Окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили

    &laquo;Це не панічна втеча, а маневр&raquo; - Окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили
    «Це не панічна втеча, а маневр»
    фото з відкритих джерел

    Росіяни залишили населений пункт для перегрупування

    Росіяни залишили село Благодатне, яке розташоване в 30 км від Херсона для проведення перегрупування. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

    «Сьогодні (6 червня – ред.) російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання», – заявив Арестович.

    За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

    «Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати», – підкреслив Арестович.

    Нагадаємо, напередодні військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина втеча Україна село окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили