Окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили

Росіяни залишили населений пункт для перегрупування

Росіяни залишили село Благодатне, яке розташоване в 30 км від Херсона для проведення перегрупування. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Сьогодні (6 червня – ред.) російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання», – заявив Арестович.

За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.

«Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати», – підкреслив Арестович.

Нагадаємо, напередодні військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.

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