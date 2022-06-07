Окупанти вийшли з Благодатного під Херсоном: Арестович пояснив, що вони замислили
Росіяни залишили населений пункт для перегрупування
Росіяни залишили село Благодатне, яке розташоване в 30 км від Херсона для проведення перегрупування. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».
«Сьогодні (6 червня – ред.) російські війська залишили Благодатне. А воно дуже близько до Херсона. Але це не панічна втеча, а маневр. Вони посилили херсонський напрямок, правобережне угруповання», – заявив Арестович.
За його словами, всіх російських солдатів перекинули з Благодатного на іншу ділянку Херсонської області через наступ ЗСУ.
«Ми там конкретно піднависли над ними і їм потрібно реагувати», – підкреслив Арестович.
Нагадаємо, напередодні військові на півдні знищили три склади боєприпасів та техніку окупантів.