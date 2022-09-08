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ЗСУ знищили понтонні мости в окупованих Дар’ївці та Херсоні

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
ЗСУ знищили понтонні мости в окупованих Дар’ївці та Херсоні
Ворог зазнав втрат в техніці та живій силі 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

На півдні наші бійці завдали удару по пункту управління окупантів 

Сили оборони на півдні України знищили дві понтонні переправи та пункт управління російських окупантів. Також ЗСУ завдали ударів по району зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння.  Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». 

«Наші ракетно артилерійські підрозділи в процесі виконання вогневих завдань за ніч уразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно-артилерійського озброєння і два понтонні мости в Дар’ївці та Херсоні», – йдеться у повідомленні.  

Втрати окупантів становлять 29 загарбників, чотири танки та одна бойова машина десанту. 

Раніше, 6 вересня, українські захисники знищили понтонну переправу, яку облаштували російські окупанти біля села Дар’ївка у Херсонській області. Відповідний супутниковий знімок оприлюднили у твіттері NLwartracker.

Перед цим, 3 вересня, після інтенсивних ударів ЗСУ, Каховський міст через Дніпро обвалився. 

Також стало відомо, що ЗСУ знищили майже всі мости в Херсонській області.

«Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста. Великі та жахливі Himars знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський). Залишилися лише пішохідні переходи», – зазначалося в повідомленні.

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Теги: озброєння танки Херсон

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