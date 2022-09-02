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Окупанти більше не можуть підтягувати резерви до Херсонщини, – «Південь»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти більше не можуть підтягувати резерви до Херсонщини, – «Південь»
Логістику росіян підірвано настільки, що вони не можуть підтягувати резерви
фото ілюстративне

Всі транспортні шляхи на Херсонщині знаходяться під вогневим контролем ЗСУ

Логістика російських загарбників на Херсонщині підірвана, а отже, вони більше не можуть підтягувати резерви в тимчасово окуповану область. Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Гуменюк зазначила, що на півдні продовжуються позиційні бої та знищення логістики противника, а також його військової могутності. ЗСУ постійно знищують склади з боєприпасами та понтонні переправи – це означає, що логістику росіян підірвано настільки, що вони не можуть підтягувати резерви.

На Херсонщині залишаються деякі транспортні шляхи, які окупанти можуть використовувати гіпотетично, але всі вони знаходяться під вогневим контролем Збройних Сил України.

Раніше повідомлялося, що українські захисники поцілили у ворожу переправу у районі Нової Каховки на Херсонщині.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: окупанти війна Херсонщина

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