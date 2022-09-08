«Изюм горит, все горит». Окупанти в шоці від наступу ЗСУ: перехоплення (аудіо)

Наші бійці влаштували пекло рашистам під Ізюмом

Українські військові влаштували справжнє пекло окупантам під Ізюмом. Ворог почав сумніватися у тому, що йому вдасться хоч кудись просунутись. Про це стало відомо із перехопленої розмови, оприлюдненої в Telegram-каналі СБУ.

Точність й потужність ударів наших бійців змусили окупантів панікувати. В перехопленій розмові окупант скаржиться дружині на те, як українські бійці вміло знищили базу, де ворог зберігав топливо й техніку.

«Українці взагалі розійшлись. Просто знищують все і вся. Вони вираховують і скрізь б'ють», – розповідає окупант.

Також ворог розкрив подробиці вчорашнього удару по базі окупантів.

«Вчора вночі знищили базу... цю, куди возять бензин... скільки там техніки! Ну, не знаю про людей, нічого не кажуть, як завжди, але, швидше за все, багато! Там дуже багато людей жили. Там різні частини... ось який нам кінець. Все знищили», – скиглить окупант.

Окупант не вірить у те, що російська армія хоч кудись здатна просунутися: «Ізюм горить, все горить. Я взагалі не знаю, куди наше все скрізь просувається...».

Нагадаємо, сьогодні Генштаб уперше розповів про успіхи на Харківському напрямку.

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