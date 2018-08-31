Зустріч Кирила з Варфоломієм в Стамбулі пікетували українці в вишиванках



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Twitter Громадське Зустріч глави РПЦ Кирила з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм

Патріархи мають обговорити питання надання томосу українській церкві

Московський патріарх Кирило 31 серпня прибув до Стамбула на зустріч з патріархом Константинопольської православної церкви Варфоломієм.

Про це повідомляє Громадське.

Під час зустрічі патріархи мають обговорити питання надання томосу українській церкві.

У складі делегації з Москви на зустріч також прибув глава Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату Ілларіон.

До місця зустрічі патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія у Стамбулі прийшли близько 30 українців у вишиванках. Вони вимагають надати Українській православній церкві автокефалію.

Українці прийшли на місце зустрічі патріархів Московського Кирила та Константинопольського Варфоломія у Стамбулі. Вони вимагають надати Українській православній церкві автокефалію pic.twitter.com/w4SKA3otOV — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 31 августа 2018 г.

Раніше повідомлялося, що патріарх Сербської православної церкви Іриней просить не надавати Україні томос. Він надіслав Вселенському патріарху Варфоломію листа, в якому обґрунтовує твердження, що виключно Російська церква має канонічне і історичне право на церковну організацію в Україні і застерігає Варфоломія від втручання в українські церковні питання, і одночасно в македонські та чорногорські.