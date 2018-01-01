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    Зустріч основної групи Мюнхенській конференції з безпеки може відбутися в Білорусі

    Макей сказав, що Білорусь сьогодні являє собою місце, де можна зібрати людей з різних конфліктуючих регіонів
    Керівництво Мюнхенської конференції з безпеки запропонувало провести в жовтні 2018 року зустріч основної групи в Білорусі. Про це міністр закордонних справ Білорусі повідомив для телеканалу СТВ. «Справді, пан Ішингер (Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки, - ред.) і його секретаріат запропонували провести в Білорусі в
    • Сьогодні, 07:15
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    Макей сказав, що Білорусь сьогодні являє собою місце, де можна зібрати людей з різних конфліктуючих регіонів

    Керівництво Мюнхенської конференції з безпеки запропонувало провести в жовтні 2018 року зустріч основної групи в Білорусі.

    Про це міністр закордонних справ Білорусі повідомив для телеканалу СТВ.

    «Справді, пан Ішингер (Вольфганг Ішингер, голова Мюнхенської конференції з безпеки, - ред.) і його секретаріат запропонували провести в Білорусі в жовтні цього року зустріч так званої основної групи Мюнхенській конференції з безпеки», - заявив міністр закордонних справ республіки Білоусь Володимир Макей.

    Макей сказав, що Білорусь сьогодні являє собою місце, де можна зібрати людей з різних конфліктуючих регіонів, і він переконаний, що якщо зустріч відбудеться на білоруській землі, то це внесе свій внесок у зниження напруженості та конфронтації, які сьогодні присутні в регіоні.

    «Ця зустріч (зустріч основної групи Мюнхенській конференції з безпеки, - ред.) являє собою зібрання видних керівників, політиків, політичних діячів, державних діячів в закритому форматі. Близько 70-80 осіб, які збираються і обговорюють найактуальніші на даний момент проблеми», - повідомив голова МЗС.

    Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції з безпеки мали відбутися зустрічі в нормандському форматі ще 16 лютого, однак через запізнення німецької делегації їх перенесли на суботу.

    Раніше Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки».

    МЗС Білорусь міністр політика Мюнхенська конференція з безпеки
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