Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки»

Голова МЗС повідомив, що на зустрічі не буде міністра Франції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» пройде ввечері у п’ятницю, 16 лютого. Про це він заявив на брифінгу у Мюнхені (Німеччина). Він зазначив, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан не встигає на цю зустріч, однак від нього буде представник зовнішньополітичного



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Голова МЗС повідомив, що на зустрічі не буде міністра Франції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» пройде ввечері у п’ятницю, 16 лютого. Про це він заявив на брифінгу у Мюнхені (Німеччина).

Він зазначив, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан не встигає на цю зустріч, однак від нього буде представник зовнішньополітичного відомства.

За словами Клімкіна, на зустрічі обговорюватиметься погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.

«Безпекова ситуація погіршується, все більше обстрілів з важкої зброї, особливо з мінометів. Ми впевнені, що це не випадково, а умисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з тієї сторони», - розповів міністр.

Крім того, на зустрічі обговорять питання звільнення українських заручників, та гуманітарну сторону конфлікту.

Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.

Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.

Пізніше це підтвердив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.