Клімкін розповів, кого не буде на зустрічі «нормандської четвірки»
- Сьогодні, 13:15
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Голова МЗС повідомив, що на зустрічі не буде міністра Франції
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» пройде ввечері у п’ятницю, 16 лютого. Про це він заявив на брифінгу у Мюнхені (Німеччина).
Він зазначив, що глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан не встигає на цю зустріч, однак від нього буде представник зовнішньополітичного відомства.
За словами Клімкіна, на зустрічі обговорюватиметься погіршення ситуації з безпекою на Донбасі.
«Безпекова ситуація погіршується, все більше обстрілів з важкої зброї, особливо з мінометів. Ми впевнені, що це не випадково, а умисно, щоб показати, що ситуацію можна контролювати з тієї сторони», - розповів міністр.
Крім того, на зустрічі обговорять питання звільнення українських заручників, та гуманітарну сторону конфлікту.
Відзначимо, у Мюнхені розпочалася щорічна міжнародна конференція з безпеки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко у рамках своєї участі в 54-й Мюнхенській конференції з питань безпеки виступить увечері в п'ятницю, 16 лютого.
Також міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що наступна зустріч міністрів закордонних справ країн-учасниць «нормандського формату» попередньо запланована на 16 лютого у Мюнхені.
Пізніше це підтвердив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер.