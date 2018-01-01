Звільнений з полону вчений Козловський розповів про тортури бойовиків

Вчений зазначив, що під час побиття він практично втрачав свідомість

Звільнений з полону бойовиків вчений Ігор Козловський розповів, що в полоні його били і приставляли до голови зброю. Про це Козловський розповів в ефірі «112 Україна». Козловський зазначив, що бойовики нібито знайшли у нього вдома дві гранати і вимагали визнати, що ці боєприпаси належать йому. Він додав, що такі «бесіди»



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Ігор Козловський (ліворуч) після звільнення з полону

Вчений зазначив, що під час побиття він практично втрачав свідомість

Звільнений з полону бойовиків вчений Ігор Козловський розповів, що в полоні його били і приставляли до голови зброю.

Про це Козловський розповів в ефірі «112 Україна».

Козловський зазначив, що бойовики нібито знайшли у нього вдома дві гранати і вимагали визнати, що ці боєприпаси належать йому. Він додав, що такі «бесіди» супроводжувалася тортурами і побоями.

«Це в основному (було) побиття, били якимось предметом, я не бачив чим, у мене був мішок на голові. Це тривало кілька годин. Крутили «російську рулетку», приставляли до скроні пістолет, спускали курок. Вони весь час вимагали, щоб я визнав, що це мої боєприпаси», – розповів Козловський.

Він додав, що під час побиття, практично втрачав свідомість.

«Оскільки я не міг бачити, я слухав. Слухав свою біль, як закипає кров, тому що йде велика концентрація на серце. Серце починає битися з перебоями. Це було на межі. Вони кричали: «це русскій мір прийшов», «тебе б'є русскій мір», – зазначив вчений.

Козловський також розповів про те, як потрапив у полон до бойовиків. За його словами, в той день він був вдома з сином-інвалідом.

«Мене затримали близько двох годин дня, коли я вийшов платити за комуналку і винести сміття. Там стояла машина «МДБ». Вони підійшли, запитали документи, сказали, що «вас запрошують на бесіду буквально 20 хвилин». Ці «20 хвилин» розтягнулися майже на два роки. Я довго не знав, в якому стані син, мені не говорили про нього, швидше за все, спеціально, додатковий психологічний тиск», – додав Козловський.

Нагадаємо, вчений Ігор Козловський разом з ще 73 українцями був звільнений з полону бойовиків 27 грудня. Пізніше Козловський заявив, що перебування в полоні у бойовиків негативним чином позначилося на його здоров'ї, у зв'язку з чим він змушений проходити реабілітацію, яку перериває для спілкування з близькими.

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».