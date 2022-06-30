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    Новини

    Звільнення Зміїного: опубліковані супутникові знімки після втечі окупантів

    Знімки острова Зміїний після втечі з нього росіян - Звільнення Зміїного: опубліковані супутникові знімки після втечі окупантів
    Знімки острова Зміїний після втечі з нього росіян
    фото: Maxar Technologies

    Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів

    Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies оприлюднила свіжі світлини острова Зміїний у Чорному морі після його звільнення від російських військ. Фото опубліковані на Twitter-сторінці компанії.

    Знімки датовані 30 червня.

    На них можна побачити дим від знищеної техніки та споруд у кількох місцях у північній частині острова.

    Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Звільнення Зміїного: опубліковані супутникові знімки після втечі окупантів