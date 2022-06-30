Звільнення Зміїного: опубліковані супутникові знімки після втечі окупантів
Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів
Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies оприлюднила свіжі світлини острова Зміїний у Чорному морі після його звільнення від російських військ. Фото опубліковані на Twitter-сторінці компанії.
Знімки датовані 30 червня.
На них можна побачити дим від знищеної техніки та споруд у кількох місцях у північній частині острова.
New #satelliteimagery from today, June 30, 2022, of #SnakeIsland in the Black Sea. In today’s imagery, smoke can be seen from burning vehicles/structures at several locations across the northern section of the island. pic.twitter.com/8wE4QGXnuj— Maxar Technologies (@Maxar) June 30, 2022
Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.