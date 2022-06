Звільнення Зміїного: опубліковані супутникові знімки після втечі окупантів

Американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies оприлюднила свіжі світлини острова Зміїний у Чорному морі після його звільнення від російських військ. Фото опубліковані на Twitter-сторінці компанії.

Знімки датовані 30 червня.

На них можна побачити дим від знищеної техніки та споруд у кількох місцях у північній частині острова.

New #satelliteimagery from today, June 30, 2022, of #SnakeIsland in the Black Sea. In today’s imagery, smoke can be seen from burning vehicles/structures at several locations across the northern section of the island. pic.twitter.com/8wE4QGXnuj