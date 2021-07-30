Зворушлива історія. Волонтерка віднайшла вишитий оберіг бійця, що загинув (фото)

Волонтерка тривалий час поширювала інформацію про знахідку, але ніхто не відповідав

У Музей воєнної історії краю жінка передала віднайдені речі військового

Протягом кількох років розшукували власника вишитої хустини з хрестиком. З’ясувалось, що це боєць з Кіцманщини Дмитро Дарій, якому мати дала оберіг на війну. Про це пише інформаційне агентство АСС.

Нещодавно волонтерка із Донеччини Олена Лавренко приїхала у Чернівці. У Музей воєнної історії краю жінка передала усі знайдені речі військового.

Ініціаторка пошуків від початку війни займалася волонтерством у шпиталі м. Бахмута Донецької області.

«У лютому 2015 року у шпиталь до нас потрапило майже 200 поранених бійців. Весь солдатський одяг ми складали у мішки, а згодом класифікували. Усі особисті речі, знайдені у кишенях солдат, знаходились на збереженні у мене, а згодом я їх передала до місцевого краєзнавчого музею у Бахмуті. Серед знайдених речей були дві вишиті невеличкі хустини, до однієї з яких був пришитий хрестик. Я вирішила, що мушу знайти власника», – розповіла Олена Лавренко.

Історія зрушила з місця у березні 2021, коли відгукнулась користувачка соцмережі на ім’я Лариса. До цього часу через Facebook волонтерка пані Олена поширювала інформацію про знахідку, але ніхто не відповідав.

«Лариса – медик і на фронті була знайома з Дмитром Дарієм, бійцем з Кіцманщини (с. Суховерхів). Він їй неодноразово розповідав про втрачену хустину з хрестиком, які йому вишила мати як оберіг. Справді, Дарій Дмитро був ушпиталений 21 лютого у Бахмутську лікарню, а потім відправлений у лікарню Дніпра. Пані Лариса досі працює медиком у військово-медичному шпиталі №5 м. Часів Яр Донецької області. На жаль, Дмитро Дарій загинув на фронті у 2018 році, а єдина рідна людина – його мати – невдовзі після похорону сина», – додала Олена Лавренко.

Волонтерка відвідала рідне село АТОвця Суховерхів та передала у місцеву школу друковану копію хустин. Оригінали ж залишиться у Музеї воєнної історії краю у Чернівцях.

Додамо, що команда «Європейської солідарності» передала постраждалим від повені у Закарпатській області понад 400 продуктових наборів, які зібрали Фонд Петра Порошенка і активісти громадської організації «Справа громад».

Нагадаємо, що волонтери, які приїхали з Хмельницької, Вінницької, Тернопільської областей, м. Києва та, навіть, з Авдіївки на Донеччині, провели велику толоку по наведенню ладу в знаменитому парку графів Орловських, що в селі Маліївці на Хмельниччині.