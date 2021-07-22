Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)

Снаряд пройшов статичні випробування підривом

Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряду натівського калібру. Про це повідомили в пресслужбі асоціації.

Осколково-фугасний снаряд, розроблений за власний кошт приватного підприємства, виготовлений з вітчизняної сталі й споряджений вибуховою речовиною ДП «Павлоградський хімічний завод».

Зазначається, що на цьому етапі снаряд пройшов статичні випробування підривом, під час яких перевірені фугасна та уламкова дія нового боєприпасу. Також перевірено безпеку у разі падіння з висоти.

«Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО», – відзначили в прес-службі NAUDI, продемонструвавши відповідні світлини з полігону.

Варто додати, що в грудні 2018 року «Рубін-2017» та Міноборони України уклали контракт на постачання 2160 осколково-фугасних снарядів ОФ29 калібру 152 мм. Однак під час перевірки останньої сьомої партії з 233 снарядів у лютому 2020 року виникли проблеми – всі 233 призначені для ЗСУ снаряди не пройшли приймально-здавальні випробування.