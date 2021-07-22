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    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)

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    Чергові випробування снаряду для САУ &laquo;Богдана&raquo; були успішними - Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Чергові випробування снаряду для САУ «Богдана» були успішними
    Фото: naudi.org.ua

    Снаряд пройшов статичні випробування підривом

    Національна асоціація оборонної промисловості України повідомила про успішні випробування нового снаряду натівського калібру. Про це повідомили в пресслужбі асоціації.

    Осколково-фугасний снаряд, розроблений за власний кошт приватного підприємства, виготовлений з вітчизняної сталі й споряджений вибуховою речовиною ДП «Павлоградський хімічний завод».

    Зазначається, що на цьому етапі снаряд пройшов статичні випробування підривом, під час яких перевірені фугасна та уламкова дія нового боєприпасу. Також перевірено безпеку у разі падіння з висоти.

    «Підрахунок і розподіл уламків убойної сили підтвердив високу якість українського снаряда та його відповідність кращим зразкам виробників країн НАТО», – відзначили в прес-службі NAUDI, продемонструвавши відповідні світлини з полігону.

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    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)
    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)

    Варто додати, що в грудні 2018 року «Рубін-2017» та Міноборони України уклали контракт на постачання 2160 осколково-фугасних снарядів ОФ29 калібру 152 мм. Однак під час перевірки останньої сьомої партії з 233 снарядів у лютому 2020 року виникли проблеми – всі 233 призначені для ЗСУ снаряди не пройшли приймально-здавальні випробування.

    Теги: ЗСУ НАТО зброя Міноборони військові навчання завод військові технології військова техніка боєприпаси озброєння
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    Військові показали випробування осколково-фугасного снаряду для «Богдана» (фото)