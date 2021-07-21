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    Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)

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    Тренування бойових &laquo;Буків&raquo; із відбиття авіаудару умовного противника відбулося продуктивно - Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)
    Тренування бойових «Буків» із відбиття авіаудару умовного противника відбулося продуктивно
    Фото: з відкритих джерел

    Особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряних цілях

    Поблизу окупованого Криму відбулося тренування бойових розрахунків зенітних ракетних комплексів «Бук» із відбиття авіаудару умовного противника. Про це написали у Facebook на сторінці пресслужби командування Об’єднаних сил ЗСУ.

    Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що підрозділ зенітно-ракетних комплексів здійснив багатокілометровий тривалий марш на техніці до позиційного району.

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    Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)
    Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)
    Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)

    «Вже на місці військовослужбовці виконали розгортання комплексів на необладнаних позиціях. Зокрема, розрахунки відпрацювали пошук, виявлення, захоплення та супроводження повітряних цілей», зазначив командувач.

    Особовий склад зенітних ракетних комплексів виконав умовні пуски по повітряних цілях, прикривши таким чином важливі об’єкти цивільної й військової інфраструктури від авіаудару.

    За словами Наєва, підрозділ із завданням впорався добре. Виконання практичних дій здійснювалося на незнайомій місцевості в умовах складної наземної, повітряної та радіоелектронної обстановки.

    Розрахунки швидко заступили на бойове чергування, автоматично взяли на супроводження та знищили виявлені радіолокаційною станцією цілі умовного противника ще до моменту входження їх в район відповідальності.

    Додамо, що Міністерство оборони України випробувало на аеродромі під Миколаєвом турецький ударний безпілотник Bayraktar, який закупили для української армії.

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    Теги: Крим військові навчання Бук
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    Біля Криму українські військові розпочали навчання (фото, відео)