З'явилась версія про антитіла до коронавірусу у тих, хто переніс іншу хворобу



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Хвороба Денге – гостре вірусне захворювання, щорічно від хвороби помирає до 20 тисяч осіб

Вчений порівняв за географічною ознакою поширення Covid-19 і спалаху хвороби Денге

Люди, які перенесли хворобу Денге, можуть мати імунітет до коронавірусу. Таку версію висунув професор американського Дюкського університету Мігель Ніколеліс, передає Reuters.

Вчений порівняв за географічною ознакою поширення Covid-19 і спалаху лихоманки. З'ясувалося, що жителі місць з більш низькими показниками зараження коронавірусу і більш повільним зростанням захворюваності пережили інтенсивні спалахи Денге в поточному і минулому році.

«Це вражаюче відкриття – цікава можливість імунологічної перехресної реактивності між серотипами флавивірусів Денге і SARS-CoV-2», – дійшов висновку Ніколеліс.

Він нагадав, що в попередніх дослідженнях були помічені зв'язки між хворобою Денге і хибнопозитивними результатами на антитіла до Covid-19. Такий ефект може говорити про імунологічні взаємодії між двома вірусами, хоча вони належать до різних родин патогенів.

За прогнозами Ніколеліс, якщо припущення про зв'язок хвороби Денге і коронавірусу виявиться вірним, захворювання хворобою Денге або вакцинація проти неї може забезпечити певний рівень захисту від коронавірусу.

Хвороба Денге – гостре вірусне захворювання, зухвало інтоксикацію, болі в м'язах і суглобах, висип, і приводить до збільшення лімфатичних вузлів. Щорічно від хвороби помирає до 20 тисяч осіб.

Нагадаємо, що вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.

До слова, епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.