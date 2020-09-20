Названо продукти, які допомагають зміцнити імунітет проти вірусних інфекцій



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Цитрусові – відмінне джерело вітаміну С, який обов'язково повинен надходити з їжею, оскільки організм не виробляє його самостійно.

У період пандемії краще переглянути меню

Правильне харчування значно впливає на здоров'я, а зараз, коли епідеміологи прогнозують другу хвилю коронавіруса, імунній системі як ніколи знадобиться чинити опір.

Правильний раціон забезпечує вас усіма поживними речовинами, необхідними для підзарядки імунітету. Крім правильного харчування, вам також необхідно регулярно займатися спортом – це забезпечить нормальне функціонування вашого метаболізму.

Якщо ви шукаєте інгредієнти, які необхідно включити в свій раціон, щоб підвищити імунітет, обов'язково додайте в своє меню наступні продукти:

Куркума - яскраво-помаранчевий корінь, який містить активний компонент куркумін. Він має сильні протизапальні та антиоксидантні властивості. Вони допомагають куркуміну нейтралізувати вільні радикали і підвищувати активність власних антиоксидантних ферментів вашого організму.

Додавайте порошок куркуми в каррі, супи і навіть в смузі після тренування або в молоко, і пийте як «какао».

Імбир - ще один інгредієнт, до якого більшість людей звертаються, коли погано себе почувають. Цей корінь є ефективним антиоксидантом, який допомагає зменшити запалення в організмі. Також було доведено, що корінь імбиру ефективний проти м'язового болю, який ми часто відчуваємо при застуді і грипі. Активним інгредієнтом свіжого імбиру є гингерол, який має антибактеріальний та противірусний вплив на організм, допомагаючи знизити ризик інфекцій.

Використовуйте тертий або подрібнений імбир для приготування м'яса, супів, чаю, смузі і соків. Ви також можете додавати його в овочі при запіканні і використовувати в маринадах і варення.

Цитрусові - відмінне джерело вітаміну С, який обов'язково повинен надходити з їжею, оскільки організм не виробляє його самостійно. Рекомендована добова доза становить 75 мг в день, що приблизно еквівалентно кількості вітаміну С в одному грейпфруті або одному апельсині середнього або великого розміру. Вітамін С також є живильною речовиною, необхідним для виробництва білих кров'яних тілець - критичного компонента імунної системи, який допомагає захистити організм від інфекції.

Апельсини, грейпфрути, лайми, лимони, клементини або мандарини - все це повинно бути у вашому холодильнику, але також ви можете отримати вітамін С з перцю, броколі, капусти і ківі. Покладіть часточки цитрусових в салат, додайте сік лимона або лайма в воду або чай або використовуйте сік лимона, лайма чи апельсина для заправки салату, соку або смузі.

Часник - він містить фітосполуки алліін, які перетворюються в активну сполуку алліцин при подрібненні або жуванні. Вона допомагає імунній системі боротися з мікробами.

Дослідження показали, що вживання часнику може допомогти не тільки знизити ризик захворювання, а й зменшити тяжкість і тривалість хвороби. Щоб отримати максимальну користь для здоров'я від часнику, необхідно розчавити, нарізати або натерти часник і дати йому постояти кілька хвилин, перш ніж готувати з ним. Додавайте його в смажене, соуси, хумус, салати. Також для приготування можна використовувати часникове масло.

Авокадо. Цей плід сповнений необхідних вітамінів, включаючи вітаміни групи B, K, E і C. Він також є джерелом мінералів калію, магнію, міді, заліза і цинку, що підвищує імунітет. Авокадо сповнений клітковини, корисних жирів і суперантиоксиданту глутатіону. Цей антиоксидант може допомогти захистити організм і запобігти старінню - приємний бонус!

Більш того, вживання авокадо також може допомогти збільшити засвоєння поживних речовин і антиоксидантів з інших рослинних продуктів, в першу чергу через високу концентрацію корисних жирів.

Як вживати авокадо? Наріжте його і додайте в салат, поєднуйте з яйцями або використовуйте як намазки на тост. Приготуйте гуакамоле з авокадо, соку лайма, оливкового масла, нарізаних кубиками помідорів, перцю халапеньо і червоної цибулі.

Темний шоколад. На 75 відсотків він складається з какао, містить антиоксиданти, залізо і магній, а також забезпечує 30 відсотків денної норми цинку в 100 гр. Обирайте темний шоколад з вмістом какао-порошку не менше 75 відсотків. Вживання від 30 до 60 г темного шоколаду в день - норма, але спробуйте не отримувати весь цинк з чорного шоколаду, оскільки він також містить цукор і жир. Обирайте органічний темний шоколад або какао-порошок з темного шоколаду.

Щоб повністю забезпечити свій організм цинком, додайте в свій раціон велику кількість свіжих овочів, горіхів, м'яса і бобових.

Кориця. У багатьох пацієнтів з Covid-19 спостерігалося аномальне згортання крові. Щоб уникнути виникнення тромбів, необхідно вживати продукти з натуральними антикоагулянтами. У кориці міститься елемент, відомий як кумарин - він діє як потужний антикоагулянт. Фактично, він використовується в препаратах для розрідження крові. Корицю додавайте до каш, десертів або фруктових салатів. До продуктів, які розріджують кров, також відносять куркуму, імбир, часник, які ми згадували вище в цій статті, та кайенский перець.

До слова, епідеміолог пояснила, чому не потрібно розраховувати на колективний імунітет до Covid-19.

Нагадаємо, вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19.

Джерело: nv.ua