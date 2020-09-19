Вчені назвали відсоток людей, які можуть мати вроджений імунітет до Covid-19



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Дослідники з'ясували, що специфічний Т-клітинний імунітет до коронавірусу спостерігається у 20-50% осіб, які раніше не мали контакту з вірусом

Перехресним імунітет може сформуватися в людини після контакту з іншими типами коронавірусів

Вроджений імунітет до коронавірусу може мати більша кількість людей, ніж це вважалося раніше.

Про це йдеться у статті British Medical Journal.

Експерти посилаються на шість досліджень, згідно з якими специфічний Т-клітинний імунітет до Covid-19 спостерігався у 20-50% осіб, які не були піддані контакту з цим вірусом.

При цьому, на думку авторів двох досліджень, така імунна реакція може пояснюватися перехресним імунітетом, який сформувався після контакту з іншими типами коронавірусів.

«Взятий разом цей корпус досліджень, що задокументував вроджену імунну відповідь на Sars-CoV-2, може спонукати осіб, які планують заходи проти пандемії, переглянути припущення з приводу того, як вимірювати частку населення, сприйнятливого (до коронавірусу, – ред.), і розмах епідемії», – йдеться в статті.

Відзначається, що таким чином, в порядку робочої гіпотези, висловлюються сумніви щодо версії, що через виявлення антитіл від Covid-19 у порівняно невеликої кількості людей пандемія коронавірусу, імовірно, триватиме довго.

«Дослідження являє собою вагоме нагадування того, що в імунології дуже небагато є наперед встановленим», – йдеться в публікації.

Так, «контакт не обов'язково веде до інфікування, інфікування не обов'язково веде до хвороби, а хвороба не обов'язково викликає антитіла, які можна виявити», вказує British Medical Journal.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.

Так, в Іспанії зафіксували європейський антирекорд заражень Covid-19 за добу.

Як повідомлялося, станом на ранок 18 вересня в Україні підтверджено 169472 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 17 вересня зафіксовано ще 3228 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 169472

Хворіють 90518

Одужали 75486

Померли 3468

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Головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.