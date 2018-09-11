﻿В Україну прибув перший локомотив General Electric



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Фото: Євген Кравцов Локомотив привезли в порт Чорноморськ

Локомотив американської компанії General Electric спрямують на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування

В Україну прибув перший локомотив американської компанії General Electric. Про це у Facebook повідомив виконувач обов'язків голови ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«У ці хвилини зустрічаємо «Тризуб» в Україні! Перший локомотив General Electric прибув у порт Чорноморськ. Завтра зранку будемо перевантажувати тепловоз на рейки», – написав він.

Кравцов додав у Twitter, що 14 вересня, після залагодження митних формальностей, тепловоз спрямують «холодною тягою» на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

23 лютого «Укрзалізниця» та американська корпорація General Electric підписали мільярдний контракт. Рамкова угода передбачає модернізацію локомотивів та будівництво нових. Однією з умов угоди є локалізація виробництва локомотивів в Україні: на першому етапі — 10%, пізніше — 40%.

Наприкінці 2018 року та впродовж першого кварталу 2019 року планується постачання 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 %. Їх виробництво стартувало на початку 2018 року в США, і перші поставки заплановані вже цієї осені. Загалом за 15 років УЗ планує закупити до 225 нових тепловозів та модернізувати до 75 існуючих.