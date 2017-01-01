З'явилися подробиці про загиблого у п'ятницю бійця АТО
- Сьогодні, 02:27
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Загиблий служив у 80-ій аеромобільній бригаді
У п’ятницю, 22 грудня, в зоні АТО загинув контрактник із Золочівського району Петро Михайлюк 1974 року народження.
Про це з посиланням на офіційну інформацію Золочівської райдержадміністрації повідомило місцеве видання повідомило видання «Золочів.нет».
Військовий загинув у районі населеного пункту Старий Айдар Луганської області.
«Був мінометний обстріл, загинув Михайлюк внаслідок поранення в шию», - йдеться у повідомленні.
Чоловік служив у 80-ій аеромобільній бригаді.
Нагадаємо, минулої доби російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.
У наслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і Україна втратила одного захисника. Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину.