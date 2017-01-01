З'явилися подробиці про загиблого у п'ятницю бійця АТО

Загиблий служив у 80-ій аеромобільній бригаді

У п’ятницю, 22 грудня, в зоні АТО загинув контрактник із Золочівського району Петро Михайлюк 1974 року народження. Про це з посиланням на офіційну інформацію Золочівської райдержадміністрації повідомило місцеве видання повідомило видання «Золочів.нет». Військовий загинув у районі населеного пункту Старий Айдар Луганської