З'явилися подробиці жорстокого побиття підлітками собаки на Львівщині
Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує
16-річний хлопець запхав тварину в мішок і побив металевою трубою. Його подруга за цим спостерігала
У Львівській області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти двох підлітків за фактом жорстокого поводження з твариною.
Про це повідомляється на сайті обласної поліції.
Інформацію про факт побиття собаки правоохоронці виявили у суботу в соцмережах, спочатку повідомлялося про смерть тварини.
«Правоохоронці розпочали за цим фактом перевірку. Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявилися 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, жителі Бродівського району», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що 23 грудня близько 17:00 на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.
Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу («жорстоке поводження з тваринами»). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчина знімала все, що відбувалося, на відео та сміялася.