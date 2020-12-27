З'явилися подробиці жорстокого побиття підлітками собаки на Львівщині

Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує

16-річний хлопець запхав тварину в мішок і побив металевою трубою. Його подруга за цим спостерігала

У Львівській області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти двох підлітків за фактом жорстокого поводження з твариною.

Про це повідомляється на сайті обласної поліції.

Інформацію про факт побиття собаки правоохоронці виявили у суботу в соцмережах, спочатку повідомлялося про смерть тварини.

«Правоохоронці розпочали за цим фактом перевірку. Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявилися 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, жителі Бродівського району», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 23 грудня близько 17:00 на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу («жорстоке поводження з тваринами»). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчина знімала все, що відбувалося, на відео та сміялася.