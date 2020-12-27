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    З'явилися подробиці жорстокого побиття підлітками собаки на Львівщині

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    <p>Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує</p> - З'явилися подробиці жорстокого побиття підлітками собаки на Львівщині

    Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує

    Фото: varta1

    16-річний хлопець запхав тварину в мішок і побив металевою трубою. Його подруга за цим спостерігала

    У Львівській області поліцейські відкрили кримінальне провадження проти двох підлітків за фактом жорстокого поводження з твариною.

    Про це повідомляється на сайті обласної поліції. 

    Інформацію про факт побиття собаки правоохоронці виявили у суботу в соцмережах, спочатку повідомлялося про смерть тварини.

    «Правоохоронці розпочали за цим фактом перевірку. Невдовзі поліцейські встановили особи зловмисників – ними виявилися 16-річний хлопець та 14-річна дівчина, жителі Бродівського району», – йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці встановили, що 23 грудня близько 17:00 на сміттєзвалищі неподалік одного з сіл району школяр помістив собаку в мішок і декілька разів вдарив тварину металевою трубою. Очевидцем події була його неповнолітня знайома.

    Правоохоронці розшукали побитого собаку та доставили у ветеринарну лікарню, життю тварини нічого не загрожує.

    Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу («жорстоке поводження з тваринами»). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років.

    Як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчина знімала все, що відбувалося, на відео та сміялася.

    Теги: Національна поліція України кримінал Львівщина діти тварини
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