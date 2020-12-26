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    Події в Україні

    На Львівщині підлітки на камеру знущалися над собакою

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    <p>Тварину запхали в мішок і били палицею</p> - На Львівщині підлітки на камеру знущалися над собакою

    Тварину запхали в мішок і били палицею

    Фото з соцмереж

    Співробітники поліції намагаються встановити осіб, які побили собаку

    У Львівській області підлітки запхали собаку в мішок і били її, від болю пес скиглив та, за попередньою інформацією, помер.

    Відповідне відео з'явилося в соцмережах 26 грудня.

    На записі можна почути два голоси – чоловічий і жіночий. На ролику видно, як в темряві двоє підлітків знущаються над собакою. Тварину запхали в мішок і почали бити палицею.

    При цьому чутно, як сміється дівчина і підбурює хлопця бити ще більше.

    «Давай ще, ще трохи, ще раз...», – наполягала дівчина.

    Увага! Відео 18+


    У коментарі ТСН, прессекретар поліції Львівській області Світлана Добровольська повідомила, що правоохоронці проводять перевірку цієї події. Незабаром в пресслужбі відомства повідомили, що співробітники Бродівського відділення поліції намагаються встановити осіб, які били собаку.

    «Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили публікацію, в якій говорилося про те, що нібито в місті Броди невідомі знущалися над собакою – вони кинули тварину в мішок і побили її, в результаті чого собака загинув. Всіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити обставини, зокрема день, час і місце, де відбулася подія, а також осіб, причетних до скоєння правопорушення, просимо заявити на оперативну лінію 102 або в Бродівське відділення поліції», – повідомили правоохоронці.

    До слова, поліцейський пес знайшов героїн у пасажира харківського метро.

    Теги: Національна поліція України кримінал Львівщина діти тварини
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