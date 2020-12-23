Тепер у Києві безпритульні тварини отримуватимуть екстрену допомогу цілодобово

Тварин на лікування прийматиме лікарня «4 лапи»

Київська міська лікарня ветеринарної медицини разом із клінікою «4 лапи» та Київським товариством захисту тварин «Щасливий Берег» уклали угоду про співпрацю, завдяки якій безпритульні тварини отримуватимуть екстрену допомогу цілодобово. Про це повідомила в. о. директорки КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Наталя Мазур.

«Завдяки такій співпраці безпритульні тварини зможуть розраховувати на допомогу навіть у ті години, коли клініки комунального підприємства закриті. Щодня із 20:00 до 09:00 тварин на лікування прийматиме лікарня «4 лапи», що на вулиці Теодора Драйзера, 8. Це приватна ветеринарна клініка, послуги якої оплачує громадська організація «Щасливий Берег». У разі, якщо після надання екстреної допомоги тварина потребуватиме подальшого лікування, то зранку ми перевеземо її до себе, отримавши у колег вичерпну інформацію про стан та проведені заходи. Звернутися у вечірній та нічний час до наших партнерів зможуть як опікуни тварин, так і небайдужі громадяни за потреби», – повідомила Мазур.

Угода між сторонами діятиме до 31 грудня 2021 року, однак якщо ініціатива виявиться ефективною, її обов’язково буде продовжено.

Як повідомлялося, постійна комісія Київради з питань підприємництва та промисловості підтримала проєкт рішення «Про затвердження Київської міської цільової програми контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на 2020-2022 роки».

Програмою передбачено будівництво нового Центру захисту тварин. Перший етап робіт вже розпочато. Планується створити універсальний заклад, який вміщатиме в собі ветеринарну клініку із сучасним устаткуванням, притулок для котів та собак. Також передбачено будівництво першого муніципального кладовища для домашніх тварин.