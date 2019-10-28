З’явилось відео підриву башти мобільного оператора в окупованому Донецьку
Підривники поставили ультиматум ватажкам «ДНР»В інтернеті з'явилося відео підриву вежі мобільного оператора «Фенікс», який діє в окупованому Донецьку.
Зазначається, що автор відео, який зафіксував момент вибуху, продемонстрував перед камерою аркуш паперу з ультиматумом.
У листі йдеться про те, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань у незаконних в'язницях бойовиків угруповання «ДНР».
«Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку«, - підкреслюється в повідомленні.
Автори відео не назвалися і не показали облич на камеру.
Базову станцію мобільного оператора «Фенікс», який нелегально працює в «ДНР», підірвали в окупованому Донецьку вранці 27 жовтня.
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