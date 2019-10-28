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    З’явилось відео підриву башти мобільного оператора в окупованому Донецьку

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    З’явилось відео підриву башти мобільного оператора в окупованому Донецьку

    Підривники поставили ультиматум ватажкам «ДНР»

    В інтернеті з'явилося відео підриву вежі мобільного оператора «Фенікс», який діє в окупованому Донецьку.

    Зазначається, що автор відео, який зафіксував момент вибуху, продемонстрував перед камерою аркуш паперу з ультиматумом. 

    У листі йдеться про те, що метою підриву є привернення уваги жителів непідконтрольних територій до проблеми катувань у незаконних в'язницях бойовиків угруповання «ДНР».

    «Народ Донбасу має вийти на акцію протесту проти тортур або фашистська республіка залишиться без зв'язку«, - підкреслюється в повідомленні.

    Автори відео не назвалися і не показали облич на камеру.

    Базову станцію мобільного оператора «Фенікс», який нелегально працює в «ДНР», підірвали в окупованому Донецьку вранці 27 жовтня.

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    бойовики на Донбасі Донбас ДНР мобільний зв'язок на Донбасі
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