З'явилося відео, як землетрус перервав інтерв'ю мера міста у Хорватії

За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус став найсильнішим у країні за цей рік

Магнітуда землетрусу досягла 6,3 за шкалою Ріхтера

У мережі з'явилося відео потужного землетрусу, що перервав інтерв'ю мера хорватського міста Петрина. Ролик був опублікований боснійським телеканалом TV N1 Sarajevo у Twitter.

На кадрах політик відповідає на питання журналістів, коли раптово починаються найсильніші підземні поштовхи. Журналісти злякано хапаються один за одного, деякі починають кричати.

Pogledajte trenutak kada se zatresla #Petrinja pic.twitter.com/bZQxtGpU3f — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) December 29, 2020

Сильний землетрус стався у Хорватії у вівторок, 29 грудня. Магнітуда досягла 6,3 за шкалою Ріхтера.

Епіцентр знаходився у 44 кілометрах на південний схід від столиці Хорватії. За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус став найсильнішим у країні за цей рік.

Відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сколихнув всю Хорватію. Люди загинули у населених пунктах Майське Поляне та Петрина. У країні за вчора було зафіксовано сім землетрусів. Серед загиблих під час землетрусу була 13-річна дівчинка.

Також землетрус пошкодив будівлю українського посольства у Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.

Зазначимо, що 30 грудня, у Хорватії сталося три нові землетруси.