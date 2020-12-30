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    З'явилося відео, як землетрус перервав інтерв'ю мера міста у Хорватії

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    За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус став найсильнішим у країні за цей рік - З'явилося відео, як землетрус перервав інтерв'ю мера міста у Хорватії
    За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус став найсильнішим у країні за цей рік
    Фото: скріншот з відео

    Магнітуда землетрусу досягла 6,3 за шкалою Ріхтера

    У мережі з'явилося відео потужного землетрусу, що перервав інтерв'ю мера хорватського міста Петрина. Ролик був опублікований боснійським телеканалом TV N1 Sarajevo у Twitter.

    На кадрах політик відповідає на питання журналістів, коли раптово починаються найсильніші підземні поштовхи. Журналісти злякано хапаються один за одного, деякі починають кричати.

    Сильний землетрус стався у Хорватії у вівторок, 29 грудня. Магнітуда досягла 6,3 за шкалою Ріхтера.

    Епіцентр знаходився у 44 кілометрах на південний схід від столиці Хорватії. За оцінкою Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, землетрус став найсильнішим у країні за цей рік.

    Відомо про шістьох загиблих від землетрусу, який сколихнув всю Хорватію. Люди загинули у населених пунктах Майське Поляне та Петрина. У країні за вчора було зафіксовано сім землетрусів. Серед загиблих під час землетрусу була 13-річна дівчинка.

    Також землетрус пошкодив будівлю українського посольства у Хорватії. Співробітники дипломатичного представництва не постраждали.

    Зазначимо, що 30 грудня, у Хорватії сталося три нові землетруси.

    Теги: Хорватія Twitter землетрус
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