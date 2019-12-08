«Плече для Зеленського»: активісти заявили, що не підуть на штурм Офісу президента



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Організатори заявили, що акція перетвориться на безстрокову, якщо Зеленський «пристане на умови Путіна»

Учасники акції «Руху опору капітуляції» заявили, що не підуть на штурм Офісу президента і запевнили, що наразі вони «плече для Зеленського».

Про це повідомляє hromadske.

«Жодного деструктиву. Сьогодні ми плече для Зеленського на яке він може обіпертися. Нехай, коли його будуть завтра в Парижі схиляти до підігравання Росії, скаже: «Я з цим не можу повертатися в Україну», — наголосив співкоординатор РОКу Михайло Бессарабов.

Він також підкреслив, що акція під ОП не проти президента, а за збереження інтересів України.

Також вони повідомили, що чергуватимуть до завтрашнього вечора. Подібні акції пройдуть в інших містах України.

Організатори додали, що акція перетвориться на безстрокову, якщо Зеленський «пристане на умови Путіна».

Нагадаємо, під Офісом президента на Банковій в Києві з 19:00 проходить акція «Варта на Банковій».

Під Офісом президента сталася невелика бійка, не пускали встановити сцену.

Як повідомлялося, раніше у неділю на майдані Незалежності відбулося віче, ініційоване з метою нагадати владі про «червоні лінії» напередодні зустрічі «Нормандської четвірки» – лідерів України, Росії, Франції та Німеччини, – яка відбудеться 9 грудня у Парижі.

Нагадаємо, представники Управління державної охорони та Національної гвардії перешкоджають акції «Варта на Банковій» біля Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що на цій зустрічі «зради» не буде, та закликав українців довіряти йому.

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