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    На період негоди на Київщині діють понад 600 пунктів обігріву (адреси)

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    У пунктах обігріву можна перепочити, випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу - На період негоди на Київщині діють понад 600 пунктів обігріву (адреси)
    У пунктах обігріву можна перепочити, випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу
    Фото з відкритих джерел

    Пункти обігріву відкрилися в усіх районах області

    На час ускладнення погодних умов на території Київської області діятимуть 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву. Вони працюватимуть в усіх районах Київщини.

    Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту та оборони облдержадміністрації сьогодні, 8 лютого.

    Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.

    Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрірі населених пунктів і графіки їх роботи

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    8 лютого на Київщині очікується значний сніг, пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, хуртовини, а також снігові замети з приростом снігу в 20-30 см.

    Як повідомлялося, у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах. 

    Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.

    Теги: Київщина снігопад негода населення
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