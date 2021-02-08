На період негоди на Київщині діють понад 600 пунктів обігріву (адреси)

У пунктах обігріву можна перепочити, випити гарячого чаю та отримати першу медичну допомогу

Пункти обігріву відкрилися в усіх районах області

На час ускладнення погодних умов на території Київської області діятимуть 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву. Вони працюватимуть в усіх районах Київщини.

Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту та оборони облдержадміністрації сьогодні, 8 лютого.

Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.

Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрірі населених пунктів і графіки їх роботи

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8 лютого на Київщині очікується значний сніг, пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, хуртовини, а також снігові замети з приростом снігу в 20-30 см.

Як повідомлялося, у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.

Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.