На період негоди на Київщині діють понад 600 пунктів обігріву (адреси)
Пункти обігріву відкрилися в усіх районах області
На час ускладнення погодних умов на території Київської області діятимуть 627 стаціонарних і пересувних пунктів обігріву. Вони працюватимуть в усіх районах Київщини.
Про це повідомили в Департаменті цивільного захисту та оборони облдержадміністрації сьогодні, 8 лютого.
Частина пунктів обігріву працює в цілодобовому режимі.
Адреси розташування всіх пунктів обігріву в розрірі населених пунктів і графіки їх роботи
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8 лютого на Київщині очікується значний сніг, пориви вітру швидкістю 15-20 м/с, хуртовини, а також снігові замети з приростом снігу в 20-30 см.
Як повідомлялося, у Києві відновили роботу додаткові пункти обігріву на Південному та Дарницькому залізничних вокзалах.
Також у Києві працюють понад 30 стаціонарних пунктів обігріву.