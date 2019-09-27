51-річний мешканець Любашівського району вдома зберігав боєприпаси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Від трьох до семи років позбавлення волі загрожує жителю Любашівського району за незаконне зберігання набоїв до вогнепальної зброї

Зі слів 51-річного чоловіка, він знайшов їх випадково на сільському звалищі й відніс додому. Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

В ході проведення санкціонованого обшуку в будинку чоловіка правоохоронці вилучили майже півсотні патронів різного калібру та магазин від автомата Калашникова.

За даним фактом слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Все вилучене направили на експертизу, по завершенню якої буде прийняте рішення про притягнення фігуранта справи до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Нагадаємо, що з 1 жовтня в Україні стартує місячник добровільної здачі зброї, і кожен, хто має незареєстровану зброю, бойові припаси, вибухові речовини або пристрої, може здати їх органам влади та уникнути кримінальної відповідальності.