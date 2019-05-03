Вінничан запрошують на заходи в рамках проекту «Серце до серця»



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Гості зможуть прийняти участь у майстер-класах і благодійному аукціоні, подивитись концерт

Сьогодні, 3 травня, о 15:00 на площі Європейській розпочнуться фінальні заходи в рамках благодійної акції «Серце до серця». Тут всі бажаючі зможуть взяти участь у благодійному аукціоні, придбавши вироби, які зробили діти. Виручені кошти будуть направлені для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні.

Також на площі будуть майстер-класи по фейс-арту, які організовує відділ молодіжної політики міської ради. Діятиме й фотозона зі смайликами. Відбудеться й концерт, на якому серед виступаючих будуть вихованці закладів культури міста, виступатимуть аніматори тощо. Організатор заходу – Всеукраїнський благодійний фонд «Серце до серця» у Вінницькій області.

Нагадаємо, що в Україні проходить XІV благодійна акція «Серце до серця». В цьому році її мета – збір коштів для закупівлі кардіологічного обладнання у дитячі лікарні. Вся Україна об’єднається для того, щоб допомогти дітям з хворобами серця.

Благодійний внесок можна зробити, поклавши кошти у скриньку волонтерів, які ходитимуть містом, або ж зробити внесок онлайн через сайт Благодійного фонду «Серце до серця» https://sercedoserca.com.ua/ . Там є спеціальний розділ «Зробити внесок онлайн».

Також можна перерахувати кошти на єдиний рахунок фонду. Реквізити наступні: р/р 2600501306399 в ПАТ «КредоБанк», МФО 325365, ЄДРПОУ 34354227, призначення платежу: «Для Вінницької області. Благодійний внесок на придбання медичного обладнання».