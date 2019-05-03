Реєстрація на додаткову сесію ЗНО-2019 відбудеться 3-20 травня



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Фото: Укрінформ

Додаткова сесія розпочнеться з 26 червня тестуванням із математики і завершиться 11 липня тестуванням із хімії

Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в 2019 році розпочалася 3 травня і триватиме до 20 травня.

"Реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться 3 травня і триватиме до 20 травня", - йдеться в повідомленні Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Зазначено, що право на реєстрацію в цей період мають особи, що брали участь в антитерористичній операції або в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях; або що проживають на тимчасово окупованій території чи в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися для участі у ЗНО в основний період реєстрації.

Також право на реєстрацію мають особи, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах; особи, які мають проходити державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період реєстрації.

У 2019 році додаткова сесія розпочнеться з 26 червня тестуванням із математики, 27 червня відбудеться ЗНО з німецької мови, 1 липня - з французької мови, 2 липня - з іспанської мови, 3 липня - з української мови та літератури, 4 липня - з фізики, 5 липня - з англійської мови, 8 липня - з історії України, 9 липня - з біології, 10 липня - з географії. Завершиться додаткова сесія 11 липня тестуванням із хімії.

Нагадаємо, в Україні вступна кампанія у заклади вищої освіти розпочнеться з 1 липня.