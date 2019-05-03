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    Суспільство

    У МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу

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    <p>У Тунісі стартує туристичний сезон</p> - У МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу

    У Тунісі стартує туристичний сезон

    Ризики пов'язані з підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту

    Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям пам'ятати про небезпеку під час поїздок до Тунісу.

    Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС.

    «У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики», - йдеться у повідомленні.

    Ризики пов'язані з підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту.

    Також рекомендується враховувати, що триває збройний конфлікт в сусідній Лівії і складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі.

    До слова, в Домінікані під час відпочинку загинув 28-річний турист з України.

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