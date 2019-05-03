У МЗС попередили українців про небезпеку під час поїздок до Тунісу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Тунісі стартує туристичний сезон

Ризики пов'язані з підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту

Міністерство закордонних справ України рекомендувало українцям пам'ятати про небезпеку під час поїздок до Тунісу.

Про це повідомляє прес-служба департаменту консульської служби МЗС.

«У Тунісі стартує туристичний сезон. У цьому зв’язку рекомендуємо українським туристам зважати на існуючі в цій країні безпекові ризики», - йдеться у повідомленні.

Ризики пов'язані з підвищеним рівнем терористичної загрози, ймовірністю проведення стихійних акцій протесту.

Також рекомендується враховувати, що триває збройний конфлікт в сусідній Лівії і складна внутрішньополітична ситуація в Алжирі мають негативний вплив на ситуацію у Тунісі.

До слова, в Домінікані під час відпочинку загинув 28-річний турист з України.