Чергове засідання одеського виконкому відбудеться 29 листопада. Порядок денний



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29 листопада об 11:00 розпочнеться засідання виконавчого комітету Одеської міськради

29 листопада 2018 року відбудеться засідання виконавчого комітету Одеської міської ради (м. Одеса, пл. Думська, 1).



Початок - об 11:00.



Передбачена пряма трансляція засідання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ



29 листопада 2018 року 11:00



ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ФІНАНСІВ



Доповідає: Бедрега Світлана Миколаївна – заступник Одеського міського голови - директор департаменту фінансів



1. Про виконання бюджету міста Одеси за 9 місяців 2018 року.

ПИТАННЯ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ



Доповідає: Дамаскіна Ірина Віталіївна – начальник служби у справах дітей



1. Про створення дитячого будинку сімейного типу на базі прийомної сім’ї Смагіної І.В.



2. Про припинення дії договору про влаштування дитини на виховання та спільне проживання у прийомній сім’ї від 24 червня 2008 року № 614 та позбавлення сім’ї Петуніних статусу прийомної.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ДОКУМЕНТАЛЬНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Доповідає: Броварська Марина Владиславівна – директор департаменту документально-організаційного забезпечення





1. Про внесення до Центральної виборчої комісії подань щодо внесення змін до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі на території м. Одеси.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ З ПИТАНЬ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН



Доповідає: Тананевич Юлія Іллівна – директор департаменту з питань звернень громадян



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Статуту комунальної установи «Міський інформаційно-аналітичний центр Одеської міської ради» у новій редакції».

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ



Доповідає: Абрамова Євгенія Георгіївна – директор департаменту надання адміністративних послуг



1. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Бондар Марії Вікторівни.



2. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Брюхова Дениса Андрійовича.



3. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Вервицької Людмили Борисівни.



4. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Вихрістюк Лариси Іванівни.



5. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Єрмоленко Галини Іванівни.



6. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Жиленкової Анастасії Олегівни.



7. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Жукова Андрія Віталійовича.



8. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Кнець Ольги Василівни.



9. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Косматової Марини Сергіївни.



10. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Погодіна Сергія Олександровича.



11. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Пулко Олени Анатоліївни.



12. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Сірак Оксани Орестівни.



13. Про розгляд справи про адміністративне правопорушення Устименко Інни Володимирівни.

ПИТАННЯ ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ



Доповідає: Корольов Марат Валентинович – голова Приморської районної адміністрації



1. Про переведення будівлі для відпочинку (дачного будинку), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новоберегова, 90/32, у жилий будинок.



ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА



Доповідає: Козловський Олександр Маркович – директор департаменту міського господарства



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання з балансу комунального підприємства «Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство» основних засобів».



2. Про передачу комунальному підприємству «Міськзелентрест» підмітально-прибиральної машини марки BUCHER CITY CAT 5006 зі спеціалізованим обладнанням.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ



Доповідає: Китайська Олена Петрівна – директор департаменту праці та соціальної політики



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Програми зайнятості населення м. Одеси на період до 2022 року, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2743-VІІ».



2. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про встановлення вартості харчування на день однієї особи, яка утримується в комунальних установах, підпорядкованих департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради, на 2019 рік».



3. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги незахищеним верствам населення міста Одеси на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 грудня 2017 року № 2742-VII».



4. Про організацію оплачуваних громадських робіт у 2019 році в м. Одесі.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ



Доповідає: Буйневич Олена Валеріївна – директор департаменту освіти та науки



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про створення Одеського закладу дошкільної освіти «Ясла-садок» № 41 Одеської міської ради Одеської області та затвердження його Статуту».



2. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про схвалення Концепції створення додаткових місць в закладах дошкільної освіти м. Одеси».



3. Про хід виконання у 2017 році Міської цільової програми розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 14 червня 2017 року № 2136-VII.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ



Доповідає: Тетюхін Сергій Миколайович – директор департаменту економічного розвитку



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Одеси на 2019 рік».



2. Про затвердження переліку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та фізичних осіб, яким здійснюватиметься відшкодування частини кредитних коштів, що залучені ними на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків, інших об’єктів житлового фонду.



3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 24 вересня 2015 року № 314 «Про встановлення для населення, бюджетних установ та інших споживачів тарифів на теплову енергію та послуги опалення, які надаються даховою котельнею ОСББ «Степовик», що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Степова, 23/25».



4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 28 грудня 2017 року № 489 «Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення, що надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-проект» для будинків, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Михайла Грушевського, 39/3, корп. 1, 2».



5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 січня 2018 року № 18 «Про встановлення для населення тарифів на теплову енергію та послуги опалення, що надаються даховою котельнею товариства з обмеженою відповідальністю «Трансбуд-проект», розташованою за адресою: м. Одеса, пров. Іспанський, 1».



6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 січня 2018 року № 19 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги опалення й гарячого водопостачання, які надаються товариством з обмеженою відповідальністю «Управитель житлового фонду «Євро-Сервіс», для споживачів житлового будинку, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 36».



7. Про встановлення тарифів на виробництво теплової енергії виробничому підрозділу «Одеське територіальне управління» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».



8. Про встановлення тарифів на теплову енергію, яка надається державним підприємством «Підприємство державної кримінально-виконавчої служби України (№ 14)».



9. Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги опалення й гарячого водопостачання для населення та бюджетних споживачів, що надаються Будинкоуправлінням № 2 Одеської квартирно-експлуатаційної частини району Міністерства оборони України.



ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ



Доповідає: Маркова Тетяна Юріївна – директор департаменту культури та туризму



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про внесення змін до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016- 2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VII».

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ МУНІЦИПАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ



Доповідає: Кузнєцов Віктор Володимирович – директор департаменту муніципальної безпеки



1. Про надання повноважень на складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТУ, ЗВ’ЯЗКУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ



Доповідає: Ілько Олександр Васильович – директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про надання згоди на списання основних засобів з балансу комунального підприємства «Одесміськелектротранс».



2. Про затвердження Договору про організацію надання транспортних послуг з перевезень міським електричним транспортом на 2019 рік.



3. Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів міським електричним транспортом (трамвай, тролейбус) та фунікулером.

ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ



Доповідає: Зубов Григорій Іванович – директор департаменту оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами



1. Про нагородження кращої військової частини м. Одеси Перехідним прапором виконавчого комітету Одеської міської ради та кращого військового підрозділу м. Одеси Перехідним вимпелом виконавчого комітету Одеської міської ради.



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ З ОРГАНАМИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ



Доповідає: Загрійчук Олег Дмитрович – начальник управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про управління з питань взаємодії з органами самоорганізації населення Одеської міської ради у новій редакції».



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА



Доповідає: Шмагай Андрій Васильович – начальник управління дорожнього господарства



1. Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту перехрестя проспекту Небесної Сотні та Шкільного аеродрому із заміною трамвайної колії переїзду в м. Одесі.



2. Про призначення управління дорожнього господарства Одеської міської ради замовником розробки проектно-кошторисної документації та виконання робіт з капітального ремонту перехрестя вулиць М’ясоєдовської та Прохоровської із заміною трамвайної колії переїзду в м. Одесі.



ПИТАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ



Доповідає: Спектор Олексій Володимирович – директор департаменту комунальної власності



1. Про затвердження актів комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, заподіяних внаслідок незаконного використання земельних ділянок.



2. Про передачу комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання книжкового сканера METIS EDS GAMMA у комплекті та серверного обладнання.



3. Про реєстрацію права комунальної власності територіальної громади м. Одеси на об’єкти нерухомого майна, розташовані у м. Одесі.



4. Про передачу комунальному підприємству «Міське капітальне будівництво» на баланс та закріплення за ним на праві господарського відання нежитлової будівлі загальною площею 49,8 кв.м, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморська, 19-А.



5. Про передачу комунальному позашкільному навчальному закладу «Дитяча музична школа № 3 м. Одеси» на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління майнового комплексу «Літній кіномайданчик» площею 431,3 кв.м, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Петра Лещенка, 28.



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА



Доповідає: Панов Борис Миколайович – начальник управління капітального будівництва



1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 21 серпня 2008 року № 1012 «Про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «Мідланд-Трейс Констракшн» на будівництво 16-поверхового офісного центру з підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 122» та затвердження додаткової угоди.



2. Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» газової котельні (малої потужності), розташованої на території Одеської гімназії № 4 Одеської міської ради Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Болгарська, 88.



3. Про передачу комунальному підприємству «Теплопостачання міста Одеси» газових котелень (малої потужності), розташованих на вул. Шкодова гора, 2-А, вул. Шкодова гора, 6-А, вул. Новикова, 12Г/1 у м. Одесі.



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ



Доповідає: Машьянов Сергій Володимирович – начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів



1. Про демонтаж тимчасових споруд.



ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ РЕКЛАМИ



Доповідає: Панасюченко Віктор Володимирович – начальник управління реклами



1. Про внесення на розгляд Одеської міської ради проекту рішення «Про затвердження Положення про управління реклами Одеської міської ради у новій редакції».



2. Про анулювання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.



3. Про видачу дозволів на розміщення зовнішньої реклами.