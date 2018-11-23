Стадіон «Чорноморець» відключили від опалення, але матч з «Арсеналом» відбудеться



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Матч 16-го туру в Одесі таки відбудеться

Стадіон «Чорноморець» залишився без опалення, але матч 25-го туру чемпіонату України з футболу на ньому все-таки відбудеться.

Про це розповів генеральний директор «моряків» Анатолій Місюра, інформує «Думская».

Раніше директор стадіону заявив ЗМІ, що гра під загрозою зриву через проблеми з теплом: комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси» відключило головну арену міста, хоча боргів у клубу перед тепловиками немає.

За словами Місюри, «чорно-сині» все ж вирішили не скасовувати матч.

Наразі клуб готує потужні електрообігрівачі, щоб підтримувати нормальну температуру у підтрибунних приміщеннях, зокрема роздягальнях.

Як стверджує видання, перебої з теплопостачанням стадіону – це підступи великого одеського бізнесмена, який поклав око на об'єкти президента «Чорноморця», нардепа Леоніда Климова.