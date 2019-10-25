  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чеський літак не зміг сісти в Одесі через туман та повернувся до Праги

    • Розсилка
    Чеський літак не зміг сісти в Одесі через туман та повернувся до Праги

    Туман над Одесою не дав приземлитись рейсу з Праги

    Літак рейсу Прага-Одеса зі 114 українцями на борту не зміг приземлитися в аеропорту Одеси через туман і повернувся назад до Праги.

    Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

    «Літак «Чеських авіаліній» рейсу Прага — Одеса не зміг здійснити посадку в аеропорту Одеси 24 жовтня через туман повернувся назад до Праги», - повідомив дипломат з посиланням на посольство України в Чехії.

    Він зазначив, що з авіакомпанією домовлено про перереєстрацію усіх пасажирів, з яких 114 - громадяни України, на спеціальний рейс.

    Відліт заплановано на сьогодні о 12:10.

    «Подорожуючих забезпечено водою, немовлят памперсами, одну громадянку ліками», - повідомив Погорельцев.

    Нагадаємо, напередодні через погодні умови затримався виліт рейсу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який планував провести робочий візит у Чернівецькій області.

    Останнім часом на території України панують сильні тумани, що вносить корективи в роботу аеропортів і авіакомпаній. Так, зокрема днями у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

     

    Джерело: УНІАН

    Одеса атмосферне явище Чехія літак надзвичайні ситуації повітря авіарейс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ