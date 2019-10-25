Чеський літак не зміг сісти в Одесі через туман та повернувся до Праги



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Туман над Одесою не дав приземлитись рейсу з Праги

Літак рейсу Прага-Одеса зі 114 українцями на борту не зміг приземлитися в аеропорту Одеси через туман і повернувся назад до Праги.

Про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

«Літак «Чеських авіаліній» рейсу Прага — Одеса не зміг здійснити посадку в аеропорту Одеси 24 жовтня через туман повернувся назад до Праги», - повідомив дипломат з посиланням на посольство України в Чехії.

Він зазначив, що з авіакомпанією домовлено про перереєстрацію усіх пасажирів, з яких 114 - громадяни України, на спеціальний рейс.

Відліт заплановано на сьогодні о 12:10.

«Подорожуючих забезпечено водою, немовлят памперсами, одну громадянку ліками», - повідомив Погорельцев.

Нагадаємо, напередодні через погодні умови затримався виліт рейсу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, який планував провести робочий візит у Чернівецькій області.

Останнім часом на території України панують сильні тумани, що вносить корективи в роботу аеропортів і авіакомпаній. Так, зокрема днями у Львові через туман не зміг сісти літак та полетів до Румунії.

Джерело: УНІАН