Гончарук через туман не може вилетіти з Києва
Авіакомпанія перенесла час вильоту рейсу через сильний туман
Виліт рейсу з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком, який сьогодні планував провести робочий візит у Чернівецькій області, затримується через погодні умови.
Про це розповів директор Чернівецького аеропорту Борис Морський.
«Очікуємо рейс з прем'єрміністром десь близько 14:00, якщо все буде добре. Поки що погода не дає можливості вилетіти з Києва», - сказав директор аеропорту.
Він зазначив, що аеропорт повністю готовий до прийому цього та інших рейсів. Проте через сильний туман авіакомпанія, яка обслуговує рейс, його перенесла.
Також нагадаємо, що у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується.
Як повідомили у ДСНС, тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря.
Зазначимо, що сьогодні через погані погодні умови скасували авіарейси з Миколаєва.
Також рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман.
Джерело: Укрінформ