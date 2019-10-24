Гончарук через туман не може вилетіти з Києва



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24 жовтня прем’єрміністр України Олексій Гончарук має здійснити робочу поїздку в Чернівецьку область

Авіакомпанія перенесла час вильоту рейсу через сильний туман

Виліт рейсу з прем'єрміністром Олексієм Гончаруком, який сьогодні планував провести робочий візит у Чернівецькій області, затримується через погодні умови.

Про це розповів директор Чернівецького аеропорту Борис Морський.

«Очікуємо рейс з прем'єрміністром десь близько 14:00, якщо все буде добре. Поки що погода не дає можливості вилетіти з Києва», - сказав директор аеропорту.

Він зазначив, що аеропорт повністю готовий до прийому цього та інших рейсів. Проте через сильний туман авіакомпанія, яка обслуговує рейс, його перенесла.

Як повідомлялося, 24 жовтня прем’єрміністр України Олексій Гончарук здійснить робочу поїздку в Чернівецьку область, де матиме низку зустрічей та нарад. Також нагадаємо, що у Міжнародному аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського 24 жовтня скасовано три рейси, ще 21 рейс затримується. Як повідомили у ДСНС, тумани можуть сприяти накопичуванню забруднювальних речовин, проте в Україні немає суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря. Зазначимо, що сьогодні через погані погодні умови скасували авіарейси з Миколаєва.

Також рятувальники знову попереджають водіїв про слабку видимість через туман.

Джерело: Укрінформ